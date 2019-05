Facebook

Herren der SG Millstättersee 1: von links: Stefan Macheiner, Martin Pritsch, Adam Cepka, Simon Keuschnig und Mannschaftsführer Patrick Petutschnig © KK/TC SEEBODEN

Auch wenn das Wetter der letzten Tage und Wochen teilweise noch an den Winter erinnert, ist die Tennis-Freiluft-Saison bereits in vollem Gange. So auch bei der Spielgemeinschaft (SG) Millstättersee, welche in der Saison 2019 mit insgesamt zwölf Mannschaften bei der Kärntner Mannschaftsmeisterschaft vertreten ist. Neben sechs Herren- und zwei Damen-Teams, sind auch vier Jugend-Mannschaften im Einsatz. Hervorzuheben ist hier die erste Herren-Mannschaft unter der Mannschaftsführung von Patrick Petutschnig, welche in dieser Form das dritte Jahr in Folge in der höchsten Spielklasse Kärntens – der Landesliga A (LLA) – spielt. Das erste Heimspiel des Teams wurde gegen den TC Bad Eisenkappel 1 in einigen knappen Matches mit 6:1 gewonnen, nun wartet bei der nächsten Heimpartie am 30. Mai der SCO Bodensdorf 1. Gespielt werden fünf Einzel und zwei Doppel, Beginn ist um 10 Uhr auf der Tennisanlage des 1. TC Seebodens (Seeparkstraße 15, 9871 Seeboden). Es können spannende Matches mit hochklassigem Tennis erwartet werden. Fans, Zuschauer und alle Tennis-Begeisterten sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen.