Dominic Thiem„Es wird ein langer und schwerer Weg“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Sie betonen stets, dass es Ihr größter Traum ist, hier in Paris zu triumphieren. Vergangenes Jahr standen Sie im Finale, heuer soll es wohl ein Sieg mehr sein?

Es ist mein größtes Ziel, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Wo ich ihn hole, ist egal, doch glaube ich, dass hier meine Chancen am größten sind. Ich habe die letzten drei Jahre auch sehr gut gespielt: Semifinale, Semifinale, Finale. Das letzte verbleibende Ziel ist der Turniersieg. Dem ordne ich alles unter. Aber ich bin nicht der Einzige, der das Turnier gewinnen will. Es wird ein langer, schwieriger Weg.