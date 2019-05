Kohlbacher plant, der GAK baut aus, im Süden der Stadt und im Grazer Umland bahnt sich etwas an: So reagiert die Tenniswelt auf den anhaltenden Boom.

Centercourt- Fragen in Graz könnten sich mit Großprojekten bald klären © Alexi Tauzin - stock.adobe.com

Die Erfolge von Dominic Thiem lösen seit Jahren wieder einen Tennisboom aus, der auf frühere Zeiten hoffen lässt. Dieser Tage wird das French Open in Paris gespielt, der diffizile Kampf um den gelben Ball im engen Regelgeflecht wird nun auch in Graz wieder spürbar sein – mit gesteigerter Nachfrage. Was in den Sommermonaten kein Problem darstellt, führt im Winter jedoch zu Trainingsrückständen, denn: Es mangelt seit Jahren an Tennishallen in der Landeshauptstadt.

