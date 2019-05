Der als Nummer vier gesetzte Deutsche Alexander Zverev ist am Dienstag bereits in der 2. Runde des ATP-Masters1000-Tennis-Turniers von Rom ausgeschieden.

Der als Nummer vier gesetzte Deutsche Alexander Zverev © APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Der zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattete 22-jährige Alexander Zverev unterlag dem Italiener Matteo Berrettini mit 5:7, 5:7. Vergangene Woche war der Weltranglistenfünfte in Madrid im Viertelfinale am späteren Finalisten Stefanos Tsitsipas gescheitert.

Zverev kassierte rund zwei Wochen vor Beginn der French Open einen herben Rückschlag und wird im Ranking in der kommenden Woche Boden auf den auf Platz vier liegenden ÖTV-Star Dominic Thiem verlieren.

Thiem und Jürgen Melzer haben ihr erstes Match in Rom gewonnen. Die beiden hatten auf dem gut besuchten Campo 3 gegen die Lokalmatadoren Filippo Baldi und Andrea Pellegrino allerdings hart zu kämpfen. Nach einer Spielzeit von 73 Minuten gewannen die Österreicher mit 6:3, 3:6 und 10:7. Sie treffen nun auf das topgesetzte Paar Lukasz Kubot und Marcelo Melo.

Zuletzt war Thiem mit dem Argentinier Diego Schwartzman in Madrid bis ins Finale vorgestoßen. Am Mittwoch steigt der 25-jährige Niederösterreicher im Einzel erstmals ins Geschehen ein, da wartet in der 2. Runde der Spanier Fernando Verdasco.

Im Damenbewerb nicht mehr vertreten ist die US-Amerikanerin Serena Williams. Sie musste wegen einer Knieverletzung auf ein Antreten in der 2. Runde gegen ihre Schwester Venus, die kampflos in die 3. Runde einzog, verzichten. Das Knie hatte der 37-Jährigen diese Saison schon öfter zu schaffen gemacht. Deshalb und auch wegen einer Viruserkrankung hatte sie seit dem Viertelfinale bei den Australian Open nur zwei Matches zu Ende gebracht. Eines davon am Montag mit dem 6:4,6:2-Erfolg gegen die Schwedin Rebecca Peterson. Die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin muss damit auch um ihre Teilnahme an den French Open bangen.