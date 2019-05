Facebook

Dominic Thiem streckte sich oft gegen Novak Djokovic - aber es reichte knapp nicht. Er war trotzdem zufrieden © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Es war das, was man ein wirkliches Kräftemessen nennt. Wenn auch nicht mit dem besseren Ende für Dominic Thiem, der Novak Djkokovic mit 6:7, 6:7 unterlag. Es war eine bittere Niederlage für Österreichs Nummer eins, die sechste im direkten Duell gegen die Nummer eins der Welt - nachdem er die letzten beiden Aufeinandertreffen davor für sich entschieden hatte. Und doch: Unzufrieden war Thiem keineswegs.

"Es war generell ein ganz gutes Match", sagte er nach dem Spiel im Gespräch mit tennisnet.com. "Um dieses Spieler zu besiegen, braucht man immer Glück - und dass das Momentum für einen ist. Das war heute sicher nicht der Fall." Der 25-Jährige meinte damit auch die "unglücklich vergebenen" Breakbälle. Oder eben die Tiebreaks, in denen der "Djoker" zwei Mal "der Bessere" gewesen sei, wie er sagte. Samt einem unfassbaren Punkt im ersten Tiebreak.

"Generell", sagte Thiem, "war es aber ein gutes Match. Es haben eben ein paar kleine Dinge den Ausschlag gegeben und deshalb habe ich gegen ihn verloren. Aber es passt sehr gut. Ich habe in Indian Wells und Barcelona gewonnen, in Madrid das Semifinale erreicht. Darüber kann ich mich nicht beschweren." Immerhin habe er in den vergangenen Wochen sehr gute Spieler geschlagen, sagte der Niederösterreicher, nicht ohne Grund.

Djokovic vs. Thiem: Die besten Bilder des Tennis-Thrillers Die besten Bilder... ...zum fast epischen Halbfinal-Duell zwischen Thiem und Djokovic in Madrid... Der Serbe... ...behielt letztlich die Oberhand In einer Partie... ...die hin und her wogte. Am Ende... ... hieß es 7:6, 7:6, nach fast zweieinhalb Stunden. Zwe Mal... ... hatte der "Djoker" das bessere Ende im Tiebreak: 7:2 und 7:4. Danach.. ...gab es Lob für Thiem: "Er ist im Moment der vielleicht beste Spieler auf der Tour!"

Djokovic lobt in höchsten Tönen

Lob gab es nach dem Spiel auch von Djokovic, der sichtlich zufrieden war: "Das war mein bestes Spiel auf Sand bisher - und das gegen den wohl besten Spieler der Welt im Moment auf diesem Belag", meinte der Serbe, der eine Erklärung für seinen Sieg hatte: "Ich habe im richtigen Moment meine besten Bälle gespielt. . ."

Für Thiem war aber nach dem verlorenen Halbfinale nicht Schluss: Im Doppel siegte er mit seinem argentinischen Partner Diego Schwartzmann gegen Guido Pella/Joao Sousa. Auch da übrigens mit teilweise sehenswerten Punkte, so wie diesem: