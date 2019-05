Facebook

Dominic Thiem kämpfte, probierte, spielte - und verlor doch knapp © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Dominic Thiem ist am dritten Finaleinzug in Folge gescheitert: Österreichs Nummer eins musste sich im Halbfinale des ATP-1000-Masters in Madrid der Nummer eins der Welt geschlagen geben. Novak Djokovic besiegte Thiem in einer hochklassigen Partie mit 7:6 (2), 7:6 (4) - es war der sechste Sieg des Serben im achten Duell mit dem Niederösterreicher. Und doch wird Thiem ab Montag schon die Nummer vier der Welt sein, weil er den Deutschen Alexander Zwerew überholen wird.

Der Liveticker des Spiels zum Nachlesen:

Thiem startete gut in die Partie und nahm Djokovic gleich den Aufschlag zum 2:1 ab. Und es sah so aus, als ob Thiem den Schwung aus dem Sieg gegen Roger Federer mit ins Halbfinale genommen hätte. Und der Lichtenwörther hatte auch schon die Chance auf 4:2, doch das gelang nicht, er kassierte das Rebreak. Und das Spiel wurde das, was sich alle erwartet hatten: ein offener Schlagabtausch. Thiem hatte Probleme mit seinem ersten Aufschlag (nur 50 Prozent Quote, dazu gewann er nur die Hälfte aller seiner Punkte mit dem ersten Aufschlag) - und, wie oft, Probleme, seine Chancen zu nützen, denn auch bei 5:5 hatte Thiem zwei Möglichkeiten auf ein Break. Aber es ging ins Tiebreak.

Und auch da schaffte Thiem das erste Minibreak, musste aber postwendend seine beiden ersten Aufschläge abgeben - weil er schlechte Stopps spielte. Und schließlich kam es zu einem bezeichnenden Ball: Thiem erlief einen Stopp und spielte gut zurück, dann auch einen guten Backhand-Smash. Aber irgendwie schaffte es Djokovic an den Ball, den er noch dazu lang auf die Linie lobte - und den Punkt zum 4:1 noch machte. Damit war Thiem in diesem Tiebreak gebrochen.

Der Ball im Video:

Djokovic startet gut in zweiten Satz

Und auch im zweiten Satz schien es, als ob Djokovic schnell alles klar machen wollte. Doch Thiem befreite sich aus der Druckphase, hatte seinerseits Chancen auf Breaks. Doch dann, wenn es ans Eingemachte ging, war Djokovic das, was ihn so ausmachte: eine Mauer. Aber Thiem schoss immer härter, peitschte die Vorhand bei jeder Gelegenheit übers Netz. Und wurde schließlich mit dem Break zum 4:2 belohnt. Aber postwendend ging es wieder in die andere Richtung, Thiem überpowerte im folgenden Aufschlagspiel - und es war alles wieder in der Reihe.

Bis zum 5:5 - da hatte Novak Djokovic seine dritte Chance auf ein Break - und er nützte die dritte Chance und ging 6:5 in Führung. Doch Thiem konterte noch einmal, der 25-Jährige rettete sich ins Tiebreak. Und in diesem entschieden wohl Zentimeter bei dem einen oder anderen Ball. Aber das bessere Ende hatte der "Djoker" für sich. Er gewann auch das zweite Tiebreak mit 7:4 - und steht im Finale. Und das ist sein 48. Finale auf Masters-Level.

The moment No.1 seed @DjokerNole sealed his place in the 2019 #MMOpen final 👏 pic.twitter.com/Zn4JwvbJnJ — Tennis TV (@TennisTV) 11. Mai 2019