Dominic Thiem fordert derzeit im Halbfinale des ATP-1000-Masters in Madrid mit Novak Djokovic die Nummer eins der Welt.

Tennis in Madrid

Dominic Thiem schlägt in Madrid derzeit gegen Novak Djokovic auf © APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Dominic Thiem hat in Madrid beim ATP-1000-Masters derzeit ein großes Spiel nach dem anderen. Nach dem heroischen Sieg von Dominic Thiem über Roger Federer geht es derzeit im Halbfinale gegen Novak Djokovic, gegen den er 2019 noch nie gespielt hat. Das erste Break im Duell gegen Djokovic gelang Thiem - aber der Serbe schaffte den Ausgleich zum 3:3. Danach ging es bis ins Tiebreak - und dort hatte Djokovic das bessere Ende für sich - obwohl er zuerst ein Minibreak kassierte. Aber danach lief es für Thiem alles andere als rund, Djokovic siegte mit 7:2 und gewann den Satz damit mit 7:6.

Thiem weist gegen den Serben eine negative Bilanz von 2:5 auf. Die zwei jüngsten Duelle hat der Lichtenwörther im Achtelfinale von Monte Carlo im Vorjahr und im Viertelfinale der French Open 2017 (jeweils auf Sand) aber in je drei Sätzen gewonnen. "Das wird die nächste ganz große Herausforderung", erklärte Thiem. "Das wird schwierig und der nächste ganz große Gegner." Er werde auch gegen Djokovic versuchen, eine gute Leistung abzuliefern", erklärte Thiem. "Ich habe gegen ihn in den letzten zwei Jahren gespielt, da war er nicht in Topform. Das ist er jetzt wieder. Er hat die letzten drei Grand-Slam-Turniere gewonnen und ist eine richtig hohe Hürde."

Im zweiten Halbfinale (21 Uhr) treffen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas aufeinander.

