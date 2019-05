Bärenstarker Auftritt von Dominic Thiem! Der Österreicher besiegt im Achtelfinale der Madrid Open den Italiener Fabio Fognini, der zuletzt in Monte Carlo gewann, mit 6:4 und 7:5.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem © AP

Dominic Thiem hat am Donnerstag das mit Spannung erwartete Achtelfinale gegen Monte-Carlo-Sieger Fabio Fognini gewonnen. Der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher rang den Italiener beim Masters-1000-Turnier in Madrid mit 6:4,7:5 nach einer vor allem im zweiten Durchgang hochklassigen Partie nieder. Thiem trifft nun am Freitag entweder auf Roger Federer (SUI-5) oder Gael Monfils (FRA-15).

Thiem stand zuletzt zweimal in Folge in Madrid im Endspiel. Er hat Fognini im vierten Duell zum dritten Mal bezwungen. Er musste im Anschluss auch noch an der Seite von Diego Schwartzman im Doppel-Viertelfinale antreten.