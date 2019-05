Dominic Thiem greift beim ATP-Masters in Madrid ins Geschehen ein. Sein erster Gegner ist der US-Amerikaner Reilly Opelka.

Dominic Thiem greift in Madrid ins Geschehen ein © APA/AFP/PAU BARRENA

Dominic Thiem greift in das Turnier in Madrid ein. Österreichs Nummer eins trifft in der ersten Runde auf den US-Amerikaner Reilly Opelka. Der Qualifikant ist im wahrsten Sinn des Wortes eine riesige Aufgabe, misst er doch 2,11 Meter. Und im ersten Satz war Opelka - dank zahlreicher abgewehrter Breakchancen - letztlich auch eine Nummer zu groß für Thiem, gewann das Tiebreak des ersten Satzes mit 7:2. Das Spiel im Liveticker.