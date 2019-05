Facebook

Elena Karner © GEPA pictures/Klansek

Nachwuchstalent Elena Karner ist nach ihrer erfolgreichen Ausbeute aus der Türkei zurück in der Heimat. Mit einem Sieg, einem Viertelfinale sowie wichtigen Punkten für die ITF-U18-Rangliste will die 15-jährige Lokalmatadorin ab Dienstag beim ITF-Group-2-Turnier in Villach auf den VAS-Plätzen ihr Potenzial aufblitzen lassen. „Letztes Jahr war noch in der ersten Runde Endstation. Aber in den letzten Monaten konnte ich mich sehr gut entwickeln, hab’ einen großen Sprung gemacht und deshalb denke ich, dass heuer einiges möglich ist“, verrät die Kärntnerin, die von ÖTV-Trainer und Ex-Daviscup-Spieler Markus Hipfl vor Ort gecoacht wird. „Ich kenne ihn schon länger. Er gibt einem viele wertvolle Tipps, weil er eben genau dieselben Erfahrungen einmal gemacht hat. Er ist eine enorme Unterstützung.“

