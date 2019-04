Der Vater ist erkrankt, der Trainer kann nicht kommen, gegen den Manager läuft ein Klage und auf dem Tennisplatz läuft es gar nicht. Zu all diesen Tiefschlägen kam nun beim Weltranglisten-Dritten ein weiterer Magenstrudel dazu.

Ein Bild aus besseren Tagen: Zverev mit Olga Sharypova © INSTAGRAM

Ende November des Vorjahres war Alex Zverev im siebenten Tennis-Himmel angekommen, als er das ATP-Tour-Finale in London gewann und damit seinen bislang größten Erfolg feierte. Doch seit diesem Triumph ist es in der Karriere des Deutschen rapide bergab gegangen. So musste der Weltranglisten-Dritte zuletzt viele Tiefschläge hinnehmen.

So kassierte Zverev zuletzt in Marakkesch, Monte Carlo und Barcelona frühe Pleiten. Die Gründe dafür? Erstmals in seiner Karriere muss der 22-Jährige wochenlang ohne seinen erkrankten Vater Alexander (58) auskommen, der sogar ein paar Tage im Krankenhaus war. Zverev zur Bild-Zeitung: "Das Wichtigste ist, dass er wieder gesund wird." Sein Trainer Ivan Lendl (59) wird ihn wegen einer Pollen-Allergie erst wieder bei den French Open coachen, mit ihm steht er aktuell nur im telefonischen Kontakt.

Rechtsstreit mit dem Manager

Zudem belastet den Deutschen, der diese Woche in München seinen Titel verteidigen will, ein Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Manager Patricio Apey. "Die Geschichte mit meinem Manager nimmt schon viel weg von mir. Ich manage mich aktuell selber." Viel Druck für einen 22-Jährigen, der auch mal stundenlang mit seinen Anwälten telefonieren muss.

Damit aber nicht genug. So wurde nun bekannt, dass sich Zverev auch von seiner Freundin Olga Sharypova getrennt hat. Aber: "Jetzt beruhigt sich alles langsam. Ich bin jetzt wieder glücklich, auf dem Tennisplatz zu sein."