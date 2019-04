Facebook

Dominic Thiem © AP

Nach seinem grandiosen 6:4, 6:4-Halbfinal-Triumph über Rafael Nadal trifft Dominic Thiem heute (16 Uhr, Servus TV und Sky live) im Endspiel von Barcelona auf den Russen Daniil Medwedew. Für den Österreicher, der auch bei einem Turniersieg die Nummer fünf der Welt bleiben wird, geht es in der katalanischen Hauptstadt um seinen 13. ATP-Titel. Mit seinem Erfolg über Nadal hat der Lichtenwörther auch einen Rekord verpatzt, hätte Nadal doch als erster Spieler der Geschichte zum 12. Mal bei einem Turnier triumphieren können.

Daraus wurde allerdings nichts, denn Thiem scheint nun endgültig den Nadal-Code geknackt zu haben. War er bereits 2017 und 2018 der einzige Spieler, der dem "Matador aus Manacor" auf Sand eine Niederlage zufügen konnte, so hält der Niederösterreicher gegen den Sandplätzkönig mittlerweile bereits bei einer beachtlichen 4:8-Sieg-Bilanz.

Stolz zeigte sich auch Thiems Vater Wolfgang, der Coach Nicolas Massu (der Chilene weilt wegen einer Exhibition in Südamerika) in der Trainerbox in Barcelona ausnahmsweise vertritt. "Ich bin eigentlich ein bescheidener und zurückhaltender Mensch, aber diese Leistung war schon außergewöhnlich", sagt der Herr Papa. "Vor allem war die Leistung auch glaubhaft. Da denkt man nicht, dass Domi das nicht wiederholen kann."

Vor zwei Jahren in Rom, als Thiem gegen Nadal zum zweiten Mal triumphieren konnte, sei das noch ganz anders gewesen. "Damals war Dominic am letzten Zacken, hat alles aus sich rausgeholt und man hat gewusst, mehr geht da nicht." Nun sei die Konstanz auf allerhöchstem Niveau schon viel besser. "Dass er nach dem Titel in Indian Wells in Miami früh gescheitert ist, hat mit mangelnder Konstanz nichts zu tun. Hartplatz ist nicht gleich Hartplatz - da herrschten völlig andere Bedingungen, es waren drei Stunden Zeitunterschied", betont Wolfgang Thiem, der nach dieser Woche wieder heimreist und den Trainerplatz wieder für Massu räumt.

In Monte Carlo hätte Thiem hingegen gegen einen starken Dusan Lajovic verloren. "Natürlich ist es das Ziel, über das ganze Jahr hinweg konstanter zu werden. Aber man kann nicht bei 25 Turnieren im Jahr immer gleich stark spielen."

