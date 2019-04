Facebook

Dominic Thiem spielte überragend © AP

Dominic Thiem hat für eine absolute Rarität in der Tenniswelt gesorgt. Der Österreicher bezwang Sandkönig Rafael Nadal im Halbfinale des ATP-500-Turniers von Barcelona 6:4, 6:4 und trifft am Sonntag (16.00 Uhr) im Finale auf den Russen Daniil Medwedew.

Der 25-jährige Niederösterreicher zeigte grandioses Tennis, setzte den elffachen Barcelona-Sieger permanent unter Druck. Er schaffte das Break zum 3:2 und brachte alle seine Aufschlagsspiele souverän durch. Auch im zweiten Satz breakte Thiem seinen Kontrahenten zum 3:2. Beim Stand von 5:4 wehrte der Österreicher drei Breakbälle ab - die ersten in dieser Partie - und verwandelte nach 2:03 Stunden seinen ersten Matchball.

"Es ist sehr speziell, gegen Nadal zu spielen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, ich habe wirklich gut gespielt. Es war verrückt, wie ich das letzte Game noch gedreht habe. Die Nummer zwei und den besten Spieler der Welt auf Sand zu schlagen, ist sensationell", freute sich Thiem im Servus-TV-Interview.

Thiem ist in Barcelona weiter ohne Satzverlust, nachdem er zuvor Diego Schwartzman, Jaume Munar und Guido Pella ausgeschaltet hatte. Die Finalteilnahme in Barcelona ist keine Premiere, 2017 hatte er gegen Nadal mit 4:6,1:6 verloren. Der Lichtenwörther könnte in die Fußstapfen von Thomas Muster treten, der in Barcelona 1995 und 1996 den Titel geholt hat. "Ich liebe das Turnier und will morgen noch einen weiteren Schritt machen, aber Daniil ist in der Form seines Lebens", rechnet Thiem mit harter Gegenwehr des als Nummer sieben gesetzten Russen.

Es war der vierte Sieg für Thiem im zwölften Duell mit Nadal. Sein Finalgegner Medwedew hatte zuvor im ersten Halbfinale den Japaner Kei Nishikori 6:4, 3:6, 7:5 niedergerungen.