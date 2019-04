Facebook

Für den Niederösterreicher Dominic Thiem kommt es heute zu "einer der schwierigsten Aufgaben, die es gibt im Tennis", wie er nach dem hart umkämpften Viertelfinal-Erfolg über den Argentinier Guido Pella (7:5, 6:2) meinte - einem Sandplatz-Duell mit Rafael Nadal in dessen Heimatland. "Er hat das Turnier elfmal gewonnen, spielt mit Heimpublikum im Rücken. Ich gehe natürlich nicht als Favorit in die Partie."

Neuauflage von 2017

Es ist die (vorgezogene) Neuauflage des Finales von 2017. Damals musste sich Thiem in seinem bisher einzigen Endspiel in der Hauptstadt Kataloniens 4:6,1:6 geschlagen geben. Der 32-jährige Nadal beweist einen Monat vor den French Open aufsteigende Form. Beim 7:5,7:5 gegen den stark aufspielenden Deutschen Jan-Lennard Struff beging er nur acht unerzwungene Fehler - für ihn geht es am Samstag um die Fortsetzung einer Serie: Denn der Weltranglisten-Zweite hat die mit 2,6 Millionen Euro dotierte Sandplatz-Veranstaltung in den vergangenen drei Jahren jeweils gewonnen.

Sollte sich Thiem zum vierten Mal (drei Siege in bisher elf Duellen) gegen Nadal durchsetzen, träfe er auf den Russen Daniil Medwedew, der im ersten Halbfinale den Japaner Kei Nishikori 6:4, 3:6, 7:5 niederrang.