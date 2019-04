Facebook

Guido Pella © AP

Wer ist Guido Pella? Nun, zunächst einmal handelt es sich um den heutigen Gegner von Dominic Thiem im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Barcelona. Der Argentinier hat sich zuletzt in starker Form präsentiert,und der Österreicher bekundet großen Respekt vor dem 28-Jährigen, der sich in der Weltrangliste mittlerweile auf Rang 28 nach oben gearbeitet hat.

Hier geht es zum Liveticker

"Er spielt schon das ganze Jahr richtig gut, es wird schwer", sagt Thiem über Pella, der in der vergangenen Woche schon Rafael Nadal nach Erfolgen über Marin Cilic und Marco Cecchinato sehr gefordert hat. Der Südamerikaner führte gegen den Spanier im ersten Satz bereits 4:1, verlor dann aber noch 6:7, 3:6.

In Barcelona hat Pella mit dem Russen Karen Chatschanow in Runde zwei immerhin die Nummer sechs des Turniers und die Nummer 13 der Welt eliminiert. Im Achtelfinale schlug der Linkshänder den Franzosen Benoit Paire.