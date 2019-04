Der als Nummer drei gesetzte Dominic Thiem trifft beim ATP-500-Tennisturnier in Barcelona am Dienstag zum Auftakt auf Diego Schwartzman.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/YANN COATSALIOU

Der als Nummer drei gesetzte Dominic Thiem trifft beim ATP-500-Tennisturnier in Barcelona am Dienstag zum Auftakt auf Diego Schwartzman. Der 26-jährige Argentinier setzte sich am Ostermontag in der ersten Runde mit 4:6,6:4,6:2 gegen den Japaner Yoshihito Nishioka durch.

Der Niederösterreicher Thiem hat gegen Schwartzman bisher fünfmal auf der Tour gespielt, er führt 3:2, verlor aber die beiden letzten Partien 2017 in Montreal und heuer im Halbfinale von Buenos Aires. Die Partie am Dienstag ist als dritte nach 12.30 Uhr angesetzt.