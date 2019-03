Roger Federer trifft in seinem 50. Masters-1000-Finale auf den Amerikaner John Isner.

Roger Federer © AP

Roger Federer spielt derzeit wie zu seinen besten Zeiten. Der Schweizer erreichte mit einem souveränen 6:2, 6:4-Erfolg über den kanadischen Jungstar Denis Shapovalov das Finale von Miami, wo er auf den amerikanischen Aufschlag-Riesen John Isner trifft. Der 2,08-m-Mann schlug im Halbfinale den zweiten jungen Kanadier Felix Auger-Aliassime (18) 7:6, 7:6.

*TENNIS*



Für Federer ist das Endspiel am Sonntag das 50. Finale in einem Masters-1000-Turnier, in dem er seinen 101. ATP-Titel anpeilt. Auf Federer wartet ein "Servicegewitter", das ihm aber keine Angst macht. Er freue sich auf die Partie. Es sei ein bisschen wie im Fußball beim Elferschießen, meinte Federer schmunzelnd: "Ich bin der Goalie und versuche, möglichst viele Bälle zu erreichen."

Isner hat auf dem Weg ins Finale keinen Satz abgegeben, allerdings neun der zehn Sätze im Tiebreak für sich entschieden.