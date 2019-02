Facebook

Dominic Thiem hat es verpasst, seinen Titel beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen.

Im Halbfinale unterlag der Lichtenwörther gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:2, 4:6 und 6:7. Dabei dominierte der topgesetzte Österreicher auf dem von ihm geliebten Sandplatz anfangs nach Belieben.

Doch bei 6:2, 4:2 riss etwas der Faden. Schwartzman machte vier Games in Folge und glich zum 1:1 in Sätzen aus. Auch im dritten Satz führte Thiem mit 4:1. Danach kam erneut das Blackout. Schwartzmann machte wie im ersten Satz vier Games in Folge und servierte auf den Matchgewinn.

Zwei Matchbälle bleiben ungenützt

Doch Thiem wehrte sich gegen das Aus, machte das Re-Break zum 5:5. Bei 6:5-Führung hatte Österreichs Nummer eins bei Aufschlag Schwartzman zwei Matchbälle, konnte diese aber nicht nutzen. So musste das Tie-Break die Entscheidung bringen.

In diesem brachten beide Spieler ihre Aufschläge durch - bis zum 5:6 aus Sicht von Thiem. Dann schlug der Weltranglisten-Achte eine Vorhand ins Aus. Mit diesem Minibreak nutzte der Lokalmatador seinen ersten Matchball und riss nach 2:31 Stunden die Arme in die Höhe.

Im Endspiel trifft Schwartzman, der im fünften Duell mit Thiem das zweite Mal gewann, auf Marco Cecchinato. Der Italiener gewann im Halbfinale gegen Guido Pella aus Argentinien mit 6:4 und 6:2.