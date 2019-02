Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elena Karner © GEPA

Es ist die Begegnung, auf die viele im Tennisclub Neudau gewartet haben. Im Viertelfinale der Tennis-Staatsmeisterschaften in Wolfsberg trifft am Donnerstag (9.30) Lokalmatadorin Elena Karner, die in der Runde der letzten 16 nur ein einziges Game (6:1, 6:0 gegen Eva-Maria Riml) abgab, nun auf die an Nummer zwei gesetzte Salzburgerin und Zweifachmama Betina Stummer. „Ich bin mir sicher, dass ich eine Chance habe, aber ich darf mir absolut keine Fehler leisten, da sie ein enorm schnelles, aggressives Tennis spielt. Und ich hoffe, dass ich meine Luftprobleme noch besser in den Griff bekomme“, sagt Karner, die sich nach ihrer Lebensmittelvergiftung wieder halbwegs fit fühlt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.