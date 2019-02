In Wolfsberg beginnt am Dienstag der Hauptbewerb bei den Tennis-Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse.

Elena Karner © KK

"Es wird vorerst das allerletzte Mal sein, dass wir die Staatsmeisterschaften hier in Wolfsberg im Tennisclub Neudau ausrichten. Nach insgesamt acht Mal bzw. fünf Mal hintereinander ist es an der Zeit, eine Pause einzulegen“, verriet Turnierveranstalter Gernot Dreier, der sich allerdings heuer noch auf ein ganz besonderes Schmankerl freuen darf. Österreichs größte Zukunftsaktie und Daviscup-Debütant Jurij Rodionov wird in Kärnten aufschlagen. Den Titel streitig machen könnten ihm die Nummer zwei der Setzliste, Lucas Miedler, sowie Titelverteidiger Lenny Hampel. Aus Kärntner Sicht ruhen die Hoffnungen einmal mehr auf Patrick Ofner.

