Österreich hält im Davis Cup gegen Chile ein 1:1. Heute fällt die Entscheidung in drei Partien. Ein Krimi ist vorprogrammiert. Los geht es um 13 Uhr.

Österreichs Team ist bereit © APA/BARBARA GINDL

Spannung pur, Davis Cup pur. Nach dem ersten Tag des Länderkampf-Krimis zwischen Österreich und Chile steht es in der Salzburg-Arena 1:1, beide Teams halten bei je zwei gewonnenen Sätzen sowie je 22 gewonnenen Games. Heute (ab 13 Uhr) geht das Duell um ein Ticket für das Finalturnier im November in Madrid in die Entscheidung: Auf dem Programm stehen ein Doppel sowie zwei weitere Einzel. Dramatik ist vorprogrammiert.

