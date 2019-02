Facebook

Jürgen Melzer (links) und Oliver Marach sind bereit © APA/BARBARA GINDL

Hier geht's zum Liveticker

Spannung pur, Davis Cup pur. Nach dem ersten Tag des Länderkampf-Krimis zwischen Österreich und Chile steht es in der Salzburg-Arena 1:1, beide Teams halten bei je zwei gewonnenen Sätzen sowie je 22 gewonnenen Games. Heute (ab 13 Uhr) geht das Duell um ein Ticket für das Finalturnier im November in Madrid in die Entscheidung: Auf dem Programm stehen ein Doppel sowie zwei weitere Einzel. Dramatik ist vorprogrammiert.

Den Anfang des ersten Tages machte der erst 19-jährige Jurij Rodionov. Und Österreichs Nummer zwei schlug sich bei seinem Davis-Cup-Debüt in der mit 4500 Fans ausverkauften Halle gegen den in der Weltrangliste rund 150 Plätze vor ihm gereihten Nicolas Jarry (ATP-Nr. 41) mehr als beachtlich und musste sich nach 1:31-Stunden Spielzeit nur knapp mit 5:7, 5:7 beugen. „Es war das wichtigste Match in meiner bisherigen Karriere und ich habe bei jedem Punkt 110 Prozent gegeben. Doch im Davis Cup zählt nur der Sieg – den hätte ich mir so gewünscht. Am Ende hat die Erfahrung den Unterschied ausgemacht. Aber in ein paar Jahren werde ich dort stehen, wo Jarry jetzt steht. Oder noch besser“, resümierte der sympathische Linkshänder. Und weiter: „Der Einmarsch war Gänsehaut pur. Ich war sehr nervös, aber die Zuschauer haben mich beflügelt. Und die ,Jurij, Jurij‘-Rufe haben mich sehr berührt“, sagt der Österreicher mit weißrussischen Eltern („Der Papa spricht mit mir meistens nur Russisch, damit ich es nicht verlerne“), der heuer noch einiges vorhat: „Ich will am Saisonende in den Top 100 stehen und mich für das NextGen-Finale in Mailand qualifizieren.“

Der Einmarsch war Gänsehaut pur. Und die ,Jurij,Jurij‘-Rufe haben mich sehr berührt. Jurij Rodionov

Noch liegt sein Fokus aber natürlich auf Salzburg – und dort könnte Rodionov, der nur aufgrund der Absage von Dominic Thiem ins Team gerutscht ist, heute zum Zünglein an der Waage werden. Nämlich, wenn es nach dem Doppel (Oliver Marach und Jürgen Melzer treffen voraussichtlich auf Jarry/Podlipnik) sowie dem Duell zwischen Dennis Novak und Jarry 2:2 stehen sollte. Dann müsste Rodionov gegen Christian Garin den Sack zumachen, um im vierten Duell mit Chile den ersten Sieg zu fixieren.

Dass die Spannung in der Mozartstadt aufrecht ist, dafür sorgte Novak mit einem bärenstarken 6:4, 6:4 über Garin. Für den Wiener Neustädter war es in seinem siebenten Davis-Cup-Einzel bereits der fünfte Sieg: „Es war ein hartes Match. Ich wusste, dass ich aggressiv spielen muss – das ist mir gelungen. Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden.“ Kapitän Stefan Koubek drückt derweilen weiter auf die Euphoriebremse und warnt: „Wir sind noch immer Außenseiter. Zumindest nach der Papierform.“ Nachsatz: „Aber die Papierform ist nicht immer ernst zu nehmen.“

