Dennis Novak und Christian Garin © GEPA pictures

Debütant Jurij Rodionov musste sich zum Auftakt des Davis-Cup-Duells gegen Chile Nicolas Jarry in zwei Sätzen geschlagen geben. Somit liegt Österreich nach dem ersten Spiel 0:1 im Hintertreffen. Im Anschluss misst sich im zweiten Einzel Österreichs Nummer eins, Dennis Novak, mit Christian Garin. Wolfgang Thiem, Vater von Dominik, saß auf der Tribüne und ließ wissen, dass ein wieder aufgekommener Virus seinen Sohn in die Knie gezwungen hat.

Rodionov und Jarry agierten von der Grundlinie durchaus fehleranfällig, aber der junge Österreicher präsentierte sich auf dem Salzburger Sand stark. Vor allem der Aufschlag funktionierte gut, das Rückspiel aber nicht. So verlief der Satz lange ohne Break, doch ausgerechnet beim Stand von 5:5 gab der Österreicher das Game aus der Hand. Jarry behielt mit Aufschlag die Nerven und stellte auf 0:1 in Sätzen aus rot-weiß-roter Sicht. Ein einfaches Finale im ersten Durchgang für den Chilenen.

Den zweiten Satz eröffnete der Österreicher und brachte sein Service durch – ein positiver Start nach dem Dämpfer. Neu am diesjährigen Davis Cup: Es wird nur noch auf zwei Gewinnsätze gespielt. Umso wichtiger wird der Beginn in den zweiten Satz für Rodionov sein - zu 15 stellt er auf 1:0. Der Chilene erlaubte sich in den entscheidenden Momenten keine Schwäche.

Der Live-Ticker zum Nachschauen

Beim Stand von 5:4 für Rodionov im zweiten Durchgang wackelte der Chilene beim Stand von 0:30, doch das entscheidende Break wollte einfach nicht gelingen - 5:5. Da war mehr drin und das wusste der Österreicher auch und prompt gab er - wie im ersten Satz - aufgrund eigener Fehler das Gamen ab. Jarry schlug zum Matchgewinn auf und verwertete den ersten Matchball.