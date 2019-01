Novak Djokovic und Rafael Nadal matchen sich um den Titel in Melbourne. In den ersten beiden Sätzen dominierte der Serbe klar.

Gigantenduell: Djokovic gegen Nadal © APA/AFP/DAVID GRAY

Der als Nummer eins gesetzte Novak Djokovic und die Nummer zwei Rafael Nadal stehen einander im Finale der Australian Open gegenüber, und der Serbe dominiert das Match deutlich. Djokovic führt 6:3, 6:2 und braucht damit nur noch einen Satzgewinn für seinen 15. Grand-Slam-Titel.

Hier geht es zum Finale

Ein kurzer Rückblick: Im Jahr 2012 erlebte die Tenniswelt eines der epischsten Duelle ihrer Geschichte. Im Australian-Open-Endspiel standen einander Djokovic und Nadal gegenüber. 5:33-Stunden lang forderten sich die beiden Tennis-Titanen alles ab, ehe sich der „Djoker“ als 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5-Triumphator feiern lassen konnte.

Beide Asse waren nach dem Match dermaßen ausgelaugt, dass sie bei der Siegeehrung jeweils auf einem Stuhl sitzen mussten. Für Djokovic war es damals der dritte von seinen mittlerweile sechs Melbourne-Titeln. Kann der serbische Weltranglisten-Erste, der im „Head to head“ mit Nadal 27:25 voran liegt, heute in der Neuauflage des 2012-Endspiels erneut gewinnen, wäre er mit seinem siebenten Streich alleiniger Rekordhalter.

Nadal wiederum kämpft um seinen erst zweiten Triumph in „Down Under“ nach 2009 und um seinen 18. Grand-Slam-Titel insgesamt. Damit könnte er die Lücke zu Roger Federer (20) verkleinern. Allerdings hat der Spanier seine letzten drei Melbourne-Endspiele allesamt verloren: 2012 gegen Djokovic, 2014 gegen Stan Wawrinka und 2017 gegen Federer. Doch präsentiert sich der „Matador von Manacor“ seit seinem letzten Turnierauftritt (Halbfinal-Aufgabe US Open 2018) stark verbessert und hat im Gegensatz zu seinem Kontrahenten im Laufe des Turniers noch keinen Satz abgegeben. Einem Tenniskracher wie 2012 stand also nichts im Weg.