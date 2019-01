Facebook

Serena Williams © AP

Es war das wohl bisher beste Match im Damen-Turnier der Australian Open 2019 und hat alle Erwartungen erfüllt. Serena Williams besiegte am Montag im Achtelfinal-Schlager in Melbourne die topgesetzte Rumänin Simona Halep nach 1:46 Stunden und einer hochklassigen Partie mit 6:1,4:6,6:4.Im Viertelfinale trifft die 37-jährige US-Amerikanerin nun auf Karolina Pliskova (CZE-7).

Bei den Herren steht die Nummer eins Novak Djokovic nach einem 6:4,6:7,6:2,6:3-Erfolg über den Russen Daniil Medwedew im Viertelfinale und spielt nun gegen den Japaner Kei Nishikori, der den Spanier Pablo Carreno Busta in einem fünfstündigen Fight 10:8 im Tiebreak des fünften Satzes niederrang.

Australian Open, Ergebnisse HERREN - Achtelfinale:

Novak Djokovic (SRB-1) - Daniil Medwedew (RUS-15) 6:4,6:7(5),6:2,6:3

Milos Raonic (CAN-16) - Alexander Zverev (GER-4) 6:1,6:1,7:6(5)

Kei Nishikori (JPN-8) - Pablo Carreno Busta (ESP-23) 6:7(8),4:6,7:6(4),6:4,7:6(10/8)

Lucas Pouille (FRA-28) - Borna Coric (CRO-11) 6:7(4),6:4,7:5,7:6(2)

Viertelfinal-Tableau: Djokovic (1) - Nishikori (8), Raonic (16) - Pouille (28), Bautista Agut (22) - Tsitsipas (14), Tiafoe - Nadal (2) DAMEN - Achtelfinale:

Serena Williams (USA-16) - Simona Halep (ROU-1) 6:1,4:6,6:4

Naomi Osaka (JPN-4) - Anastasija Sevastova (LAT-13) 4:6,6:3,6:4

Elina Switolina (UKR-6) - Madison Keys (USA-17) 6:2,1:6,6:1

Karolina Pliskova (CZE-7) - Garbine Muguruza (ESP-18) 6:3,6:1

Viertelfinal-Tableau: S. Williams (16) - Ka. Pliskova (7), Osaka (4) - Switolina (6), Kvitova (8) - Barty (15), Pawljutschenkowa - Collins

Williams, die 2017 schwanger ihren 23. Major-Titel in Melbourne gewonnen hat und im Vorjahr nicht am Start war, fehlen noch drei Erfolge zum Rekord: Triumphiert sie zum achten Mal "down under", dann hat sie den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court mit insgesamt 24 Grand-Slam-Siegen eingestellt.

Unglaublicher Kampfgeist

Obwohl sie von der Fitness her am Montag der rumänischen Dauerläuferin Halep eigentlich unterlegen war, schaffte Williams mit krachenden Schlägen und enormem Kampfgeist den Sieg. Nach einem glatten ersten Satz in nur 20 Minuten für Williams drehte Halep das Blatt und schien im Entscheidungssatz dem Sieg näher. Doch es war Williams, der das entscheidende Break zum 4:3 gelang.

"Da waren unglaubliche Punkte dabei. Ich liebe dieses Spiel und freue mich, dass ich wieder auf diesem Court spielen darf", meinte Williams zum Publikum und nannte auch den Grund für ihre neuerliche Steigerung. "Sie ist die Nummer 1 der Welt, und dafür gibt es auch einen Grund. Da muss man sein Level steigern. Ich wusste, dass ich es kann. Ich bin so eine Kämpferin, ich gebe einfach nie auf", erklärte die US-Amerikanerin.