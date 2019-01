Titelverteidiger Roger Federer hat am Mittwoch mit einem Dreisatz-Erfolg gegen den Qualifikanten Daniel Evans die dritte Runde der Australian Open erreicht.

Roger Federer © APA/AFP/DAVID GRAY

Der Altmeister aus der Schweiz musste gegen den Engländer, nach einer Dopingsperre nur die Nummer 189 der Tennis-Weltrangliste, allerdings hart kämpfen, ehe der 7:6(5),7:6(3),6:3-Sieg nach 2:35 Stunden im Trockenen war.

In der nächsten Runde trifft Roger Federer auf den als Nummer 30 gesetzten Franzosen Gael Monfils oder den US-Amerikaner Taylor Fritz.

Wimbledonfinalist Kevin Anderson ist hingegen bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-Sechste aus Südafrika verlor mit 6:4,4:6,4:6,5:7 gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Die Nummer 39 der Welt sorgte gegen den US-Open-Finalisten von 2017 damit für die erste größere Überraschung beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison.

Titelverteidigerin Caroline Wozniacki hat mit einem 6:1,6:3 gegen die Schwedin Johanna Larsson mühelos die dritte Runde erreicht. Die als Nummer 3 gesetzte Dänin bekommt es beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Melbourne als nächstes mit der Russin Maria Scharapowa oder der Schwedin Rebecca Peterson zu tun.

Die ehemalige US-Open-Siegerin Sloane Stephens kam wie Wozniacki locker weiter. Die Nummer fünf der Weltrangliste siegte 6:3,6:1 gegen Timea Babos aus Ungarn. Die Weltranglisten-Neunte Kiki Bertens (NED) scheiterte dagegen frühzeitig mit 6:3,3:6 3:6 an der Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Auch die Deutsche Angelique Kerber steht in der dritten Runde. Die deutsche Weltranglisten-Zweite gewann am Mittwoch gegen die brasilianische Qualifikantin Beatriz Haddad Maia problemlos 6:2,6:3. Die Melbourne-Siegerin von 2016 trifft nun am Freitag auf die Australierin Kimbely Birrell.