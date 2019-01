Sebastian Ofner und Juri Rodionov sind in der zweiten Qualifikationsrunde in "Down Under" ausgeschieden.

Sebastian Ofner © APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Dominic Thiem wird im Einzel-Bewerb Österreichs einziger Vertreter bei den am Montag startenden Australian Open in Melbourne sein. War Dennis Novak bereits in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert, so erwischte es jetzt in der zweiten Runde auch Sebastian Ofner und Juri Rodionov.

Der Steirer Ofner musste sich dem in der Qualifikation an Nummer 32 gesetzten Australier Thanasi Kokkinakis mit 4:6, 6:7 geschlagen geben. Rodionov zog gegen den Briten Daniel Evans mit 4:6, 6:3, 5:7 den Kürzeren. Bei den Damen war Barbara Haas ebenfalls bereits in der ersten Runde ausgeschieden.