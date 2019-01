Facebook

Elena Karner war eine Klasse für sich © KK (2)

Sie bewies bei den Kärntner Tennis-Hallenmeisterschaften einmal mehr, dass sie im Augenblick national nicht zu knacken ist. Elena Karner, erst 15 Jahre jung, deklassierte im Finale Nina Plihal nach nur 50 Minuten – und zwar mit der Höchststrafe: 6:0, 6:0. Insgesamt gab die frischgebackene Kärntner Meisterin im Turnierverlauf fünf Games ab. „Es war die perfekte Saisonvorbereitung. So kann ich mit gutem Gewissen heute nach Südamerika reisen“, sagt die Wolfsbergerin cool. In Costa Rica, Ecuador, Kolumbien und Paraguay geht es für das Nachwuchstalent um wichtige ITF-U18-Punkte. „Es ist zwar meine Premiere dort, aber ich bin gar nicht nervös. Mich kann nichts so schnell aus der Ruhe bringen. Das Niveau dort ist hoch, aber ich hoffe, dass ich durch starke Ergebnisse heuer noch bei einem Jugend-Grand-Slam-Turnier dabei sein kann. Es warten richtungsweisende und spannende Wochen auf mich“, erzählt die selbstbewusste junge Dame, die hauptsächlich mit Burschen trainiert.

