Alexander Zverev besiegte im Finale des ATP-Masters Novak Djokovic 6:4, 6:3 und siegt erstmals in London.

Alexander Zverev © APA/AFP/GLYN KIRK

Das ATP-Masters, jenes Turnier an dem die acht besten Spieler eines Jahres teilnehmen dürfen, hat einen neuen Sieger: Alexander Zverev besiegte Novak Djokovic glatt in zwei Sätzen 6:4, 6:3. Die Nummer eins der Welt siegte schon fünf Mal zum Saisonende und hätte mit einem weiteren Erfolg mit Roger Federer gleichziehen können. Für Zverev, der den Schweizer im Halbfinale bezwang, ist es freilich der erste Erfolg in London.

Mehr Infos in Kürze.