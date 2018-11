ATP-Finale in London

Alexander Zverev © APA/AFP/BEN STANSALL

Der Deutsche Alexander Zverev steht nach einem Zweisatzsieg gegen Roger Federer erstmals im Endspiel der ATP-Finals der besten Tennisprofis des Jahres in London. Der Halbfinal-Debütant besiegte den Schweizer Altmeister am Samstag 7:5,7:6(5). Sein Finalgegner wird am Abend zwischen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (SRB) und dem Südafrikaner Kevin Anderson ermittelt.