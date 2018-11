Dominic Thiem matcht sich heute in Paris gegen den Russen Karen Chatschanow um sein erstes Masters-Endspiel in der Halle.

Dominic Thiem © (c) AP (Christophe Ena)

Nachdem Dominic Thiem dank der Viertelfinal-Niederlage von Kei Nishikori gegen Roger Federer sein Ticket für das ATP-Finale in London (ab 112. November) fixieren konnte, will der Lichtenwörther heute in Paris-Bercy noch einen draufsetzen. So trifft der 25-Jährige auf den Russen Karen Chatschanow und spielt um sein ersten Masters-Endspiel auf Hallenboden. Hier geht's zum LIVETICKER.

Nicht vor 16.30 Uhr steigt dann das zweite Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Roger Federer.