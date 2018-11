Facebook

Novak Djokovic © APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Novak Djokovic hat am Freitagabend eine Serie fortgesetzt, eine weitere aber wurde beendet: Der zuletzt fast unbezwingbar scheinende Wimbledon- und US-Open-Sieger rang den Kroaten Marin Cilic im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy mit 4:6,6:2,6:3 nieder. Djokovic hat damit den 21. Erfolg en suite gefeiert, aber nach 30:0-Sätzen in Folge den ersten Satzverlust kassiert.

Die Niederlage von Cilic ist auch für Dominic Thiem interessant: Sollte der 25-jährige Niederösterreicher am Samstag (14.00 Uhr/live Sky) mit einem Sieg über Karen Chatschanow ins Endspiel einziehen, dann würde er den Kroaten im Race und auch im ATP-Ranking überholen und jeweils auf Platz sieben vorstoßen.

Djokovic trifft im Semifinale auf den Sieger des letzten Viertelfinales zwischen Roger Federer (SUI-3) und Kei Nishikori (JPN-10/). Verliert Nishikori, ist Thiem fix beim Masters in London.