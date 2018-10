Dominic Thiem gewinnt in der zweiten Runde beim ATP-Turnier in Wien gegen Sam Querrey nach zwei Sätzen. In beiden Sätzen nahm der Österreicher dem Amerikaner sein zweites Aufschlagspiel ab.

Dominic Thiem © GEPA pictures

Dominic Thiem hat in Wien erstmals seit 2013 die zweite Runde überstanden. Der Österreicher setzte sich gegen Sam Querrey, Nummer 56 der Welt, glatt in zwei Sätzen durch. Beide Male reichte ein frühes Break - im jeweils zweiten Aufschlagspiel des Amerikaners - zum Satzgewinn.

Thiem selbst war in seinem Aufschlagspiel nicht unantastbar, aber sehr souverän und spielte die Führung in beiden Sätzen souverän nach Hause. "Es war sehr schwer. Ich war sehr nervös in meinem Aufschlagspielen, weil ich gewusst habe, mit einem dummen Break, hole ich ihn zurück in die Partie", analysierte Thiem.

Im Viertelfinale trifft Thiem am Freitag (nicht vor 14.30 Uhr) auf den Japaner Kei Nishikori. Der Japaner, Nummer fünf des Turniers, fertigte Karen Chatschanow mit 6:2, 6:2 ab. Der Russe hatte in Runde eins Dennis Novak besiegt. "Ich wollte die Partie erzwingen und freue mich sehr auf das Spiel", sagte Thiem.

