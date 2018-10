Facebook

Hier können Sie das Spiel zwischen Thiem und Querrey im Liveticker verfolgen.

Im Achtelfinale von Wien trifft Dominic Thiem, nach Jürgen Melzers krankheitsbedingten Ausfall letzter Österreicher im Bewerb, auf den Amerikaner Sam Querrey. Der Zwei-Meter-Mann aus San Francisco, der in Las Vegas lebt, ist Nummer 56 der Welt.

Thiem ist als Nummer sieben also klarer Favorit. Und auch im head-to-head liegt der 25-jährige Österreicher vorne - wenn auch nur knapp. Drei Mal trafen Thiem und Querrey bisher aufeinander - zwei Mal siegte der Österreicher (in Mexiko 2016 und Rom 2017) während der Amerikaner einmal die Oberhand behielt (Mexiko 2017).

Im Vorjahr war für Thiem in Wien allerdings gegen Raymond Gasquet Ende, 2016 war das Turnier in Wien für Thiem ebenfalls in der zweiten Runde gegen Viktor Troicki vorbei. 2014 und 2015 scheiterte der Österreicher überhaupt schon in Runde eins. Nur 2012 kämpfte er sich bis ins Viertelfinale vor.