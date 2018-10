Dominic Thiem startete gegen den Belgier Ruben Bemelmans erfolgreich in das Heimturnier in Wien.

Dominic Thiem geht als Nummer eins in das ATP-Turnier in Wien © GEPA pictures

Dominic Thiem steht in der zweiten Runde des Heimturniers in Wien. Der topgesetzte Österreicher ließ zum Auftakt dem Qualifikaten Ruben Bemelmans keine Chance und bezwang den Belgier in zwei Sätzen mit 7:5, 7:5.

Thiem benötigte ein wenig, um seinen Rhythmus zu finden, ließ aber bei seinen Aufschlagspielen nichts anbrennen. In Satz eins gab er beim Stand von 5:4 mehrere Break- und Satzbälle aus der Hand, nützte dafür wenig später einen Breakchance zum 7:5.

Bemelmans steigerte sein Niveau immer mehr und hat dem Österreicher zum Teil mehr als nur Paroli geboten. Der zweite Durchgang bot für keinen der beiden Kontrahenten eine Breakchance, Thiem behielt im Tiebreak dafür abermals die Oberhand und fixierte den Aufstieg in die nächste Runde.

Querrey oder Tsonga

Um sein zweites Wien-Viertelfinale nach 2013 geht es am Donnerstag gegen Jo-Wilfried Tsonga (FRA), Wien-Sieger 2011, oder Sam Querrey (USA).