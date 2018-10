Facebook

Jürgen Melzer © APA/HANS PUNZ

Der Niederösterreicher Jürgen Melzer steht beim letzten Einzel-Turnier seiner Tennis-Karriere im Achtelfinale. Der 37-Jährige besiegte am Montagabend beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle den zehn Jahre jüngeren Kanadier Milos Raonic, seines Zeichens Weltranglisten-22., 7:6(6),7:5. Der von den Fans umjubelte Melzer trifft nun auf den als Nummer zwei gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson.

"Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden", sagte Melzer unmittelbar nach dem Spielende, "die Stimmung war super, ich hab es sehr genossen." Der Österreicher habe schnell gemerkt, dass sein Kontrahent an diesem Tag verwundbar ist. Ein Schlüssel sei natürlich das Tiebreak im ersten Satz gewesen, da habe er "ein paar blöde Fehler gemacht, aber Gott sei Dank ist es gutgegangen". Tennis: Jürgen Melzers Karriere Jürgen Melzer ist neben Thomas Muster, Julian Knowle, Oliver Marach und Alexander Peya einer von fünf Österreichern, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte. Aber der Reihe nach: Weit früher, im Jahr 1999, gab Melzer in Wien sein Debüt auf der ATP-Tour. (c) AP (RUDI BLAHA) Bis zum ersten Turniersieg auf ATP-Ebene vergingen sechs Jahre: 2005 siegte er mit Julian Knowle in St. Petersburg. (c) GEPA pictures (Doris Hoefler) 2006 war es dann auch im Einzel soweit: Melzer besiegte im Finale von Bukarest den Italiener Filippo Volandri und holte seinen ersten Einzel-Triumph auf der ATP-Tour. (c) EPA (Robert Ghement) Im Juli 2010 gelang ihm ein erster Karriere-Meilenstein: An der Seite des Deutschen Philipp Petzschner holte er im Wimbledon-Doppel den ersten Turniersieg auf Grand-Slam-Ebene. (c) EPA (NEIL MUNNS) Mit dem Deutschen hatte er noch nicht genug: Ein Jahr darauf waren sie auch bei den US Open nicht zu biegen. (c) dapd (Elise Amendola) Seinen dritten Grand-Slam-Titel holte Melzer mit der Tschechin Iveta Benesova in Wimbledon. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Alan Grieves) Der Davis Cup war für Melzer stets eine Herzensangelegenheit. Er ist der längstdienende Spieler für das rot-weiß-rote Team, kommt auf stolze 35 Einberufungen und 75 Einsätze. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram) Besonders waren auch die Begegnungen mit Bruder Gerald, wie hier im ATP-Turnier in Kitzbühel 2016. Nachdem Jürgen zuvor Dominic Thiem besiegt hatte, unterlag er seinem Bruder im Viertelfinale. (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) 2017 erreichte Melzer nochmals den Hauptbewerb der Australian Open. Dort traf er auf den späteren Sieger Roger Federer - und konnte dem Schweizer sogar einen Satz abringen. (c) AP (Aaron Favila) In Wien nimmt Jürgen Melzer schließlich sein letztes Turnier als Einzelspieler in Angriff. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem) 1/10

Spielerisch sei es nicht das beste Tennis gewesen, erzählte Melzer, aber es war schön, das Duell "zu genießen, zu gewinnen und jetzt noch eine Chance zu haben". Diese bekommt Melzer am Mittwoch gegen Anderson, dem Aufschlagriesen aus Südafrika. "Es wird ein ähnliches Match, mit dem Unterschied, dass Anderson von hinten besser spielt. Da muss ich besser retournieren. Aber im Endeffekt habe ich da noch weniger zu verlieren", sagte Melzer.