Der als Nummer eins gesetzte Dominic Thiem bekommt es am Dienstag beim Wiener Stadthallen-Turnier mit Richard Gasquet zu tun. Dem Franzosen war er im Vorjahr in der Donaustadt unterlegen. Jürgen Melzer trifft bei seinem Abschiedstrurnier auf einen Hünen.

Die Auslosung für das mit 2,788 Mio. Euro dotierte ATP-500-Turnier in der Wiener Stadthalle hat dem topgesetzten Dominic Thiem kein einfaches Auftakt-Los gebracht. Der 25-jährige Niederösterreicher, dessen bisher bestes Wien-Resultat 2013 ein Viertelfinale war, trifft am Dienstag auf den Franzosen Richard Gasquet. Der 28. der Weltrangliste bestreitet heute noch das Halbfinale in Antwerpen und warf vergangenes Jahr den Lichtenwörther im Wien-Achtelfinale in drei Sätzen unterlegen war.

Erste Bank Open 2018 Auslosung: Dominic Thiem (AUT-1) - Richard Gasquet (FRA)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Sam Querrey (USA)

Karen Chatschanow (RUS) - Dennis Novak (AUT/WC)

Frances Tiafoe (USA) - Kei Nishikori (JPN-5)

Grigor Dimitrow (BUL-3) - Qualifikant

Qualifikant - Qualifikant

Marton Fucsovics (HUN) - Felix Auger-Aliassime (CAN/WC)

Damir Dzumhur (BIH) - Fabio Fognini (ITA-7)

Kyle Edmund (GBR-8) - Diego Schwartzman (ARG)

Fernando Verdasco (ESP) - Qualifikant

Gael Monfils (FRA) - Steve Johnson (USA)

Chung Hyeon (KOR) - John Isner (USA-4)

Borna Coric (CRO-6) - Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Philipp Kohlschreiber (GER) - Lucas Pouille (FRA/TV)

Milos Raonic (CAN) - Jürgen Melzer (AUT/WC)

Nikolos Basilaschwili (GEO) - Kevin Anderson (RSA-2)

Der 37-jährige Jürgen Melzer bekommt es als zweifacher Stadthallen-Sieger bei seinem letzten Antreten im Einzel in Wien mit dem Kanadier Milos Raonic (ATP-20.) zu tun. Der dritte Österreicher im Hauptbewerb, Dennis Novak (wie Melzer mit einer Wildcard dabei), spielt zum Auftakt gegen den jungen Russen Karen Chatschanow (ATP-26.).