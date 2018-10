Kristina Mladenovic, die Freundin von Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem, ist am Freitagabend im Viertelfinale des WTA-Turniers Upper Austria Ladies in Linz ausgeschieden.

Tennis in Linz

Kristina Mladenovic, dahinter Dominic Thiem © GEPA pictures

Die 25-jährige Französin verlor gegen die Deutsche Andrea Petkovic glatt 1:6,3:6. Dominic Thiem war nach seinem Out in Shanghai erst um 16.00 Uhr in Wien-Schwechat gelandet und direkt nach Linz gefahren, um seine "Kiki" anzufeuern.

"Vom Ergebnis her sah es leichter aus, als es wirklich war", meinte Petkovic nach ihrem Erfolg in 70 Minuten. Die 31-Jährige hatte das Match aber von Beginn weg sicher im Griff. Im Halbfinale spielt Petkovic nun gegen eine Russin - entweder Jekaterina Alexandrowa oder Anastasia Pawljutschenkowa.

Im ersten Viertelfinale hatte Alison van Uytvanck für eine Überraschung gesorgt: Die 24-jährige Belgierin besiegte die tschechische Titelverteidigerin Barbora Strycova nach einer Spielzeit von 2:26 Stunden mit 3:6,6:4,6:4. "Ich bin happy, in den wichtigen Situationen habe ich super aufgeschlagen", lautete der Kommentar von van Uytvanck, die nun auf die als Nummer fünf gesetzte Camila Giorgi trifft. Die Italienerin setzte sich gegen die Russin Margarita Gasparjan nach 1:55 Stunden 6:3,3:6,6:2 durch.