Dominic Thiem hat nach seinem Ausscheiden in Shanghai vor, seine Freundin Kristina Mladenovic heute beim Turnier in Linz zu unterstützen.

Kristina Mladenovic © GEPA pictures

Nach ihrem Viertelfinal-Einzug beim "Upper Austria Ladies" in Linz am Donnerstagabend hat Kristina "Kiki" Mladenovic angekündigt, dass ihr Freund, Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem, zu einer Visite nach Linz kommen möchte. Geplant war, dass Thiem die Französin im Viertelfinale am (heutigen) Freitag gegen die Deutsche Andrea Petkovic (nicht vor 17.00 Uhr) anfeuert.

Für den French-Open-Finalisten könnte es allerdings knapp werden, immerhin befand er sich nach seinem Doppel-Aus am Donnerstag noch auf der Rückreise aus China. "Ich weiß, dass die Leute morgen einen speziellen Gast sehen möchten. Er könnte hier irgendwo sitzen. Ich kann es nicht erwarten, ihn zu sehen", hatte Mladenovic nach dem Viertelfinaleinzug am Donnerstagabend gemeint.