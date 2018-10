Facebook

Martina Hingis wird Mutter © APA/AFP/TORU YAMANAKA

Am Tag ihres 38. Geburtstags gab Martina Hingis über die sozialen MEdien bekannt, dass sie erstmals Mutter wird. Die langjährige Weltranglisten-Erste - 209 Wochen stand sie an der Spitze der Weltrangliste - hat ihre Karriere exakt vor einem Jahr beendet. Im Juli heiratete sie den Schweizer Harald Leemann. Den Geburtstermin verriet sie nicht.

Hingis feierte in ihrer Laufbahn 25 Grand-Slam-Titel, davon fünf im Einzel, endgültig beendet. In ihrem Facebook-Posting schrieb sie: "Danke für alle Geburtstagwünsche. Glücklich mitzuteilen, dass dies das letzte Mal sein wird, wo wir als Paar feiern. Ich bin aufgeregt, anzukündigen, dass wir zu dritt eine Familie sein werden." Dazu war ein Foto gepostet mit einem Tenniskleid in rosa - in der Schweiz nimmt man das als Andeutung, dass Hingis ein Mädchen erwartet.