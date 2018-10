Facebook

Dominic Thiem scheint vor dem Abschluss eines besonderen Sponsor-Deals zu stehen © AP

Es ist einer von vielen Instagram-Posts von Dominic Thiem. Doch eines, das weitreichende Wirkung haben könnte. "Great News to Come", schrieb Thiem am Samstagabend unter ein Bild, das ihn vor einem Red-Bull-Helikopter zeigte. Dann folgte noch ein Hinweis auf das Cola-Getränk des österreichischen Getränkeherstellers. Soll wohl heißen: Thiem wird in Kürze einen Vetrag mit dem Energy-Drink-Konzern abschließen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Unternehmen von Didi Mateschitz mit Sitz in Fuschl um eine Zusammenarbeit mit Österreichs Tennis-Nummer-eins bemüht. 2016 wurde die Zusammenarbeit aber noch von Thiem-Coach Günter Bresnik abgelehnt. "Es hat mir nicht gefallen, wie Red Bull mit ihm umgegangen ist. Die wollten zu viel Einfluss nehmen, welche Turniere er spielt und mit welchem Konditionstrainer er arbeitet", sagte er damals in einem Interview mit der "Zeit".

Steigt "Servus TV" groß ins Tennis ein?

Das scheint sich nun geändert zu haben. Wobei der Sponsor-Deal mit Thiem nur der Anfang einer "Tennis-Offensive" aus Salzburg sein könnte: Denn dem Vernehmen nach buhlt "Servus TV" um die Übertragungsrechte im Tennis und will sich mit Thiem das österreichische Sport-Zugpferd im Sommer sichern. Im TV-Markt ist derzeit einiges in Bewegung, weil einige Rechteinhaber (wie jene Agentur, die die French Open vermarktet) in finanzielle Schieflage geraten sind. ServusTV soll großes Interesse zeigen, den Tennissport künftig groß zu übertragen. Das wäre natürlich auch mit Folgen für den ORF behaftet, der zuletzt oftmals - auch recht günstig - zu Rechten für Turniere kam. Derzeit liegen viele Recht für Tennis-Turnier bei den Pay-Sendern "Sky" (bei ATP-1000- und ATP-500-er Turnieren) und bei dem Streamingdienst "DAZN".