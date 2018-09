Facebook

Elena Karner (15) zeichnet bereits in jungen Jahren ihre aggressive Spielweise aus © kk

Das österreichische Damentennis lief in jüngster Vergangenheit den Erfolgen sprichwörtlich hinterher – die Glanzzeiten von Barbara Schett und Co. sind bedauerlicherweise Geschichte. Barbara Haas, Österreichs derzeitige Nummer eins, liegt in der WTA-Rangliste lediglich auf Platz 230 – und das nicht erst seit gestern. Diese Krise könnte sich in der Tat in nicht all zu ferner Zukunft in Luft auflösen. Denn mit der erst 15-jährigen Kärntnerin Elena Karner wächst ein heimisches Ausnahmetalent heran. Die junge Lavanttalerin feierte beim internationalen U18-ITF-Turnier in Beirut (Libanon) eindrucksvoll ihren Premierentitel.

„Ich habe das gesamte Turnier über keinen Satz abgegeben, und das auf Sand, obwohl ich viel lieber auf Hartplatz spiele. Das kommt meinem aggressiven Spiel viel mehr entgegen“, erzählt die zigfache Staatsmeisterin, die spielerisch ihrem Vorbild Serena Williams ähnelt.

Ich finde es bemerkenswert, was sie leistet und welchen Aufwand sie seit so vielen Jahren betreibt. Ohne solch einen Ehrgeiz kommt man nicht an sein Ziel. Ich setze meine Gegnerinnen auch gern selbst unter Druck und nehme das Spiel in die Hand.

Im März nahm Wolfgang Thiem, Vater von Dominic, die Kärntnerin in der Südstadt unter seine Fittiche. „Durch das harte Training bin ich viel fitter geworden. An was ich noch intensiv arbeiten muss, ist der taktische Bereich, da sieht Wolfgang auch noch großes Potenzial“, offenbart Karner, die enorm von ihren männlichen Sparringpartnern profitiert. „Die Jungs geben noch mehr Gas, das ist für mich ein immenser Vorteil. Am Anfang war es ungewohnt, doch inzwischen hab’ ich mich daran gewöhnt.“

Nach einem erholsamen Wochenende in der Heimat steht Karner nun eine dreiwöchige Trainingsphase bevor: „Im Oktober gehe ich wieder auf die ITF-Tour, um so viel wie möglich Punkte zu sammeln, denn mein großes Ziel ist es, in absehbarer Zeit bei den Jugend-Grand-Slams aufzuschlagen.“

