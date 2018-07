Facebook

Roger Federer steht ohne Satzverlust im Wimbledon-Viertelfinale © (c) APA/AFP/OLI SCARFF (OLI SCARFF)

11:0 Winner, 25:5 Punkte und 6:0 nach 16 Minuten im ersten Satz - so lauteten die nackten Zahlen zu Gunsten Roger Federers im Achtelfinal-Duell gegen den Franzosen Adrian Mannarino. Der Eidgenosse hat auf dem Weg zum angepeilten neunten Titel in Wimbledon also die nächste Hürde problemlos übersprungen. Anschließend zeigt der französische Linkshänder doch noch, weshalb er die Nummer 26 der Welt ist und zuletzt in Antalya in einem Rasen-Final stand. Mit seiner Rückhand gewinnt er phasenweise sogar die Cross-Court-Duelle gegen Federers Vorhand. Just als sich Mannarino im Tiebreak wähnt, schnappt die Roger-Falle doch wieder zu – 7:5 holt sich der Baselbieter Durchgang zwei.

In der Folge muss der 36-Jährige zwar erstmals im Turnier einem Gegner einen Breakball zugestehen, was er nur mit einem leisen «Fuck» quittiert. Abgeben muss er seinen Aufschlag dann aber doch nicht. Dank des 6:4 steht Federer nach vier Wimbledon-Auftritten 2018 immer noch ohne Satzverlust da. Sein nächster Gegner ist entweder Kevin Anderson (RSA-8) oder Gael Monfils (FRA).

Auch Williams ohne Probleme

Die US-Amerikanerin Serena Williams (Nr. 25) hat ebenfalls das Viertelfinale erreicht. Die 36-Jährige setzte sich gegen die Russin Jewgenija Rodina glatt 6:2,6:2 durch. In der Runde der letzten acht geht es für Williams gegen die Italienerin Camila Giorgi, eine von noch zwei ungesetzten Spielerinnen im Bewerb. Die andere ist die Slowakin Dominika Cibulkova.

Die Deutsche Angelique Kerber ist als Nummer 11 die im Viertelfinale höchstgereihte Spielerin, sie bekommt es nun mit der Russin Daria Kasatkina (14) zu tun. Cibulkova spielt als nächstes gegen die Lettin Jelena Ostapenko (12). Letztlich treffen die Niederländerin Kiki Bertens (20) und die Deutsche Julia Görges (13) in einem Duell um ein Halbfinalticket aufeinander.