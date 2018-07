Facebook

Andre Agassi mit Ehefrau Steffi Graf © AP

Für einen Sponsoren-Verpflichtung schaute Tennis-Legende Andre Agassi nur für einen Tag in Wimbledon vorbei, ehe er schon wieder Richtung Las Vegas abhob. Trotzdem nahm sich der Amerikaner die Zeit, um dem Schweizer "Blick" ein Interview zu geben. Darin sprach der Superstar

über ...

... seine Beziehung zu Wimbledon:

"Denke ich an die guten Zeiten, habe ich ein schönes Gefühl, wenn ich diesen Park hier sehe. Ich ­genieße es, da ich kein Tennis mehr spiele. Aber denke ich an alles, was ich hier durchmachen musste, bin ich froh, dass ich nichts mehr damit zu tun habe. Meine Frau Steffi liebte es hier mehr als anderswo. Mir war immer alles zu ­wichtig. Es heißt, es ist der größte Ort zum Siegen – aber auch der mit dem größten Druck."

... den Druck:

"Die täglichen Stress­situationen waren schlimm. Wenn du dich schlecht fühlst und dein Körper nicht parat für die Herausforderung auf Rasen ist. Wenn du in der ersten Runde auf Court 2, dem frü­heren "Friedhof der Champions" rausfliegst. Das ­alles gehört zu den schlimmsten Erinnerungen in meiner Karriere. Mehr als anderswo ­müssen hier so viele Details ­zusammenkommen und stimmen. Ihr in der Schweiz meint wegen Roger Federer wahrscheinlich, dass du nur ein ­Racket in die Hand nehmen musst und dann läuft's. Nein, so ist es nicht. Es ist extrem harte Arbeit – für mich war's hier ­immer am schlimmsten."

... Spitzentennis und die Folgen für den Körper:

"Natürlich nicht so brutal wie Sportarten mit viel Körper­kontakt – wie Football, Rugby, Boxen oder Hockey. Aber Tennis nützt den Körper ab, wie sonst kaum ein anderer Sport. Die ­Belag-Wechsel sind hart zu ­verdauen, die Klima-Wechsel in den verschiedenen Ländern und Kontinenten steigern die Verletzungsgefahr. Es ist nicht leicht."

... seinen Trainerjob mit Novak Djokovic:

"Ich sah es nicht als Job an, ich wollte helfen! Und ich würde weiterhin nicht zögern, wenn mich einer anruft und sich ein Weg anbietet, mit Tennis in ­Verbindung zu bleiben. Wenn ich könnte, würde ich vielen Spielern gerne in zehn Minuten beibringen, was ich in zehn Jahren gelernt habe. Besonders, wenn sie hören wollen, was ich zu sagen habe ... Auch Novak ist in aller Freundschaft dankbar für die Ein­blicke, die ich ihm geben konnte. Aber er glaubte nicht an das, was ich ihm sagte, da kann ich halt auch nichts machen. Es war trotzdem eine gute Erfahrung, ihn ­kennenzulernen und zu versuchen, ihn zu verstehen. Aber wenn du fühlst, dass du mehr schadest als hilfst, macht es ­keinen Sinn mehr und du musst aufhören. Es gab keine echte Zusammenarbeit. Wir waren uns einig, dass wir uns uneinig sind ... Sein schlechter körperlicher ­Zustand hat uns beiden nicht ­geholfen. Keine zwei gesunde Tage in Folge zu haben, ist kein guter Anfang. Schon letzten ­August ermunterte ich ihn zu ­einer Operation, damit wir ­keine Zeit verlieren. Aber er wollte nicht stoppen. Dann machte er es im Januar und es vergingen keine fünf, sechs Wochen, da stand er wieder auf dem Platz. Ich sagte, er müsse sich länger erholen, aber er hetzte nur – los, los! So fragte ich mich: Was mache ich hier? Er braucht mich ja nicht, um ihm nur zuzuschauen. Ich muss mich auch einbringen dürfen. Aber ich hoffe für ihn, dass er sich jetzt wieder richtig gut fühlt."

... die Fußball-WM:

"Seit Deutschland verloren hat, interessiert mich die nicht mehr. Ich geh da voll mit Steffi. Mir ist es egal, wer gewinnt. Haupt­sache, es ist auch da eine emotionale Geschichte, das würde mir gefallen. Wie im Tennis."