Beim Auftaktspiel in Wimbledon präsentierte Roger Federer erstmals seinen japanischen Ausrüster Uniqlo. Der Schweizer gewann ganz klar Dusan Lajovic.

Roger Federer präsentiert in Wimbledon seinen neuen Ausrüster Uniqlo © AP

Was sich in den letzten Monaten angekündigt hat, wurde nun Realität. Tennis-Superstar Roger Federer hat einen neuen Ausrüster. Die japanische Firma Uniqlo nahm den Schweizer unter Vertrag. Beim Auftaktspiel in Wimbledon präsentierte Federer erstmals sein neues Outfit seinen Fans gegen den Serben Dusan Lajovic.

Damit beendete Federer seine langjährige Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Sportartikelerzeuger Nike. Gut zwei Jahrzehnte waren Nike und Federer in geschäftlicher Verbindung. Passend zum ersten Spiel des Titelverteidigers in Wimbledon verkündete Uniqlo am Montagnachmittag die Verpflichtung Federers als "globalen Markenbotschafter".

Klarer Sieg

Federer ist auf dem Center Court mit einem glatten 6:1,6:3,6:4-Sieg gegen den Lajovic in den Tennis-Grand-Slam gestartet. Der 36-Jährige trifft in

Runde zwei auf den Sieger der Partie zwischen dem Slowaken Lukas

Lacko und den Franzosen Benjamin Bonzi. Federer strebt seinen neunten Wimbledon-Titel an.

Für US-Open-Siegerin und Paris-Finalistin Sloane Stephens gab es hingegen ein frühes Aus. Die US-Amerikanerin unterlag als Nummer vier der Kroatin Donna Vekic glatt 1:6,3:6. Stephens hatte nach dem Paris-Finale kein Vorbereitungsturnier auf Rasen gespielt.