Dennis Novak © APA/HANS PUNZ

Dennis Novak kann beim Rasen-Highlight der Tennis-Saison erstmals fix im Hauptbewerb antreten. Der 24-jährige Niederösterreicher gewann am Donnerstag sein Drittrundenspiel der Wimbledon-Qualifikation gegen den Deutschen Matthias Bachinger in nur 86 Minuten glatt mit 6:2,6:4,6:2 und darf damit von Roehampton an die Church Road übersiedeln.

Nicht so gut lief es im entscheidenden Quali-Match für Barbara Haas. Die Oberösterreicherin spielte am Donnerstag ebenfalls um einen Fixplatz im Hautbewerb, unterlag aber der Rumänien Elena-Gabriela Rus in 1:27 Stunden mit 0:6,5:7. Haas musste zwischendurch medizinisch behandelt werden. Damit blieb Haas die Hoffnung auf einen Platz als Lucky Loserin.