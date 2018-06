Facebook

Roger Federer: Zehnter Titel in Halle verpasst, die Nummer eins ist weg © APA/AFP/CARMEN JASPERSEN

20 Spiele in Folge war Roger Federer auf Rasen ungeschlagen- und eigentlich hatte alles mit dem 21. Sieg gerechnet im Finale des Rasenturniers in Halle. Doch statt dem zehnten Turniererfolg bei den Gerry-Weber-Open setzte es für den Schweizer eine überraschende Niederlage: Der 36-Jährige unterlag dem Kroaten Borna Coric mit 6:7 (6), 6:3, 2:6. Damit muss der 36-Jährige auch auf dem Thron der Tennis-Weltrangliste am Montag wieder dem Spanier Rafael Nadal Platz machen.

Im ersten Satz vergab Federer im Tiebreak zwei Satzbälle, im dritten Durchgang gab er zum 2:4 und zum 2:6 zweimal den Aufschlag ab. Federer verpasste damit eine Woche vor Wimbledon auch den 99. Turniersieg seiner Karriere. Zuvor hatte der Altmeister auf Rasen 20 Siege en suite geschafft. Coric hatte beim Rasen-Turnier schon in der ersten Runde überrascht, als er den Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev aus Hamburg klar besiegte.

The moment that @borna_coric stunned Roger Federer for the biggest 🏆 of his career!



🌱🙌#GerryWeberOpen pic.twitter.com/xzkct8UuWv — Tennis TV (@TennisTV) 24. Juni 2018

Trotz der Niederlage in Halle ist Federer in Wimbledon (2. bis 15. Juli) Top-Favorit auf seinen neunten Titel in London. Insgesamt steht er momentan bei 98 Turniersiegen auf der ATP-Tour, nur Jimmy Connors war noch erfolgreicher (109). Randnotiz: Vor Coric war es Tommy Haas gewesen, der den Schweizer vor einem Jahr in Stuttgart besiegt hatte.

Coric seinerseits feierte seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour, zugleich ist das der Erfolg seiner Karriere. 2017 hatte Coric in Marrakesch auf Sand triumphiert.