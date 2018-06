Dominic Thiem greift am Montag wieder ins Turniergeschehen ein. In Halle trifft der Lichtenwörther in der ersten Runde auf den russischen Qualifikanten Michail Juschnij.

Dominic Thiem © APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

French-Open-Finalist Dominic Thiem trifft beim ATP-Rasenturnier von Halle am Montag in Runde eins auf den russischen Qualifikanten Michail Juschnij. Die Partie des Niederösterreichers gegen den 35-Jährigen wird nicht vor 17.30 Uhr beginnen. Das bisher einzige Duell mit dem Weltranglisten-93. hat Thiem 2016 in Stuttgart auf Rasen auf dem Weg zum Titel im Viertelfinale 3:6,6:4,7:5 gewonnen.

Bei Thiems Sieg am 5. Juni im Viertelfinale der French Open gegen Alexander Zverev hat sich der Deutsche einen Muskelriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das wurde erst am Sonntag in Halle publik, wo Zverev als Nummer zwei antritt. Nach dem Auftreten seiner Blessur hatte Zverev aber sogar um seinen Start beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon zu bangen gehabt.

"Eigentlich dauert dieser Heilungsprozess bis zu vier Wochen, bei mir ist das innerhalb von neun Tagen wieder zusammengewachsen", erläuterte der Weltranglisten-Dritte. Erst am (heutigen) Sonntag hat Zverev zum ersten Mal seit der Niederlage gegen Thiem wieder richtig trainiert. Der Vorjahresfinalist trifft in der ersten Halle-Runde auf den Kroaten Borna Coric.