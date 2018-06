Doppel-Finale in Paris

Oliver Marach steht heute im nächsten Doppel-Endspiel © GEPA pictures

Oliver Marach und Mate Pavic spielen heute um den zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Der Steirer und sein kroatischer Partner besiegten am Freitag im Doppel-Halbfinale die Spanier Feliciano und Marc Lopez mit 6:4,7:5 und treffen im Endspiel heute im zweiten Spiel nach 15 Uhr auf die Franzosen Pierre-Huges Herbert/Nicolas Mahut (6).

Marach schätzt das Gegner-Duo als leichten Favoriten ein - auch, weil er und Pavic gegen die Lokalmatadoren noch keine guten Erfahrungen gemacht haben. "Es ist so ein ähnliches Match wie im Halbfinale, wir mögen die zwei gar nicht. Wir haben gegen die noch nie gewonnen, Mate auch nicht. Wir müssen sicherlich besser spielen als im Semifinale, wenn wir die schlagen wollen", sagte Marach.

Auf dem Papier sei man zwar Favorit, "aber es wird ein toughes Match. Die servieren beide sehr gut. Ich sage es nicht gern, aber ich glaube, dass die die Favoriten sind."

280.000 Euro sind sicher

280.000 Euro für das Finale haben Marach/Pavic sicher, die sie sich freilich teilen müssen. Für den zweiten Grand-Slam-Titel en suite gäbe es einen Scheck in Höhe von 560.000 Euro. Das Herren-Doppel wird am Samstag live in ORF Sport + übertragen.