Dominic Thiem hat am Sonntag die Chance, in Paris den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere zu holen. Österreichs Tennis-Ass im Interview.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem trifft am Sonntag auf Rafael Nadal © APA/AFP/ERIC FEFERBERG

Nach seinem ersten Einzug in das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers musste Dominic Thiem unzählige Fragen beantworten. Der große emotionale Ausbruch war aber weder auf dem Platz noch danach in den Antworten zu sehen. Der 24-jährige Niederösterreicher ist so sehr auf die nächste große Aufgabe am Sonntag konzentriert, dass er das auch gar nicht zulässt.

Wie hört sich das an: French-Open-Finalist 2018 Dominic Thiem?

"Es hört sich sensationell an. Es war schon immer ein ganz großes Ziel von mir, aber trotzdem: es ist bis jetzt nur das Finale und deshalb bin voll konzentriert auf das Match am Sonntag."

Da sind ja jetzt schon Träume in Erfüllung gegangen, auch wenn es noch größere gibt. Was ist Ihnen da auf dem Platz durch den Kopf gegangen?

"Es war ein Riesengefühl, als ich den Matchball verwandelt habe, aber es war am Ende schon relativ deutlich. Da war ich gegen Nishikori viel nervöser. Ich bin jetzt im Finale, das wollte ich, aber trotzdem es ist am Sonntag das größte Match des Turnier und es ist immer Scheiße, wenn man ein Finale verliert. Ich freue mich, dass ich im Finale bin. Ich werde jetzt nicht feiern, sondern ich will am Sonntag wieder eine solide Leistung abrufen und am besten das Match gewinnen."

Sie wirken sehr gefasst. Wann kommt der erste kleine Ausbruch?

"Der kommt sicher nicht, solange das Turnier nicht vorbei ist. So viel Erfahrung habe ich, dass ich weiß, dass ich voll im Turniermodus bleiben muss bis das Turnier aus ist. Aber dann werde ich sicher ein bisserl darüber nachdenken."

Was war das für Sie für ein Match? Der Gegner hat es Ihnen ja nicht einfach gemacht.

"Ich habe ein sehr schweres Match erwartet, weil der hat ein unfassbares Turnier gespielt und vor mir drei richtig gute Leute geschlagen. Deshalb war es alles andere als einfach. Wahrscheinlich würde ich jetzt noch auf dem Platz stehen, wenn ich das Tiebreak verloren hätte im zweiten Satz. Das war der ganz große Schlüssel. Nach dem ist er schon ein bisserl eingegangen, da hat er schon seine ganzen Strapazen gespürt."

Was waren die Reaktionen von der Crew?

"Die haben alle eine Riesenfreude, freuen sich sicher genauso wie ich mich selbst freue. Ich weiß und die wissen selbst auch, dass sie einen Riesenanteil daran haben."